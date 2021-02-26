26 Şubat 2021, Cuma
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İsveç'te donmuş gölde acı son! 4 kişi boğuldu

'in Jönköping kenti yakınlarındaki Sävsjö ilçesinde donmuş Vallsjön gölünde buzun kırılması sonucu suya düşen 4 kişinin boğulduğu bildirildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 26.02.2021
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İsveç'te donmuş gölde acı son! 4 kişi boğuldu

Jönköping Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Björn Öberg, ülkenin resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, buzun kırılması sonucu suya düşüp boğulan 65 ve 75 yaşlarında 4 erkeğin cesedini çıkardıklarını belirtti.

Söz konusu kişilerin akrabalarının haber vermesi sonucu kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ifade eden Öberg, bu kişilerin neden donmuş gölün üzerinde olduklarına dair şimdilik bir bilgilerinin bulunmadığını söyledi.

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