Son dakika: Yol haritası çizildi! Sıra Hocalı'da...

YOL HARİTASI ÇİZİLDİ

Azerbaycan ordusunun Şuşa'dan sonraki yeni hedefi doğuda hayli yaklaşılan Hocalı üzerinden Hankendi, batıda ise Laçin koridoru. Doğu-batı yönlü genişletilecek harekatta, ilk olarak 28 yıl önce Ermenistan'ın işgal ettiği Hocalı işgalden kurtarılacak. Şuşa'ya hayli yakın olan Hocalı'da elde edilecek zafer, Azerbaycan ordusu açısından manevi bir hedef olarak öne çıkıyor. Orduların bir kısmı Hocalı'dan Hankendi bölgesine, bir kısmı ise Ermenistan'ın yoğun yığınak yaptığı Laçin koridoruna ilerleyecek. Laçin koridoru sadece doğudan değil, güneyden de kıskaca alınacak.