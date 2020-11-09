Son dakika: Yol haritası çizildi! Sıra Hocalı'da...
Son dakika haberine göre; Zaferde Karabağ’ın İran ile kara bağlantısının kesilmesinin büyük etkisi oldu. Azerbaycan ordusunun Şuşa’dan sonraki hedefi doğuda Hocalı ve Hankendi, batıda Laçin koridoru. Ermenistan başlattığı saldırılarda 26 Şubat 1992’de Hocalı’da 613 sivil katletmişti.
Şuşa zaferi, Azerbaycan'ın Karabağ ile İran'ın kara bağlantısını kesmesiyle geldi. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın hiç beklemediği şekilde güneyden Fuzuli, Cebrayil, Zengilan istikametinden ilerleyerek İran bağlantısını kesti. Yeni Şafak'ın haberine göre; Azerbaycan'ın kuzey sektörü Talış ve Murovdağ bölgesi ile Terter istikametinde Ermenistan kuvvetlerini oyaladı, Kerbecer bölgesinden gelecek olası takviyelerin önü kesildi.
Azerbaycan ordusu, asıl harekatı güney sektöründe Fuzuli ve Şuşa istikametinde yoğunlaştırdı. Güneydeki coğrafyanın zırhlı birlik harekatına uygun olmasından dolayı zırhlı gücü de arkasına alan Azerbaycan kuvvetleri Şuşa'yı kurtardı.
ERMENİSTAN KAYBETTİ
Kuşatma Ermenistan'ın beklemediği yer, zaman ve istikamette geldi. Azerbaycan'ın önce Laçin koridorunu kesmek isteyeceğini düşünen Ermenistan, yığınaklanmasını bu noktaya yapmıştı. Şuşa'daki Ermeni savunmasına ilişkin gerekli istihbaratın toplanmasının ardından Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ı şaşırtarak ilk hedef olarak bu bölgeyi belirledi.
Azerbaycan ordusu özel kuvvetleri, keskin kayalık bölgeden Şuşa'ya sızdı. Bölge savunmasını PKK'lı teröristlerin çizdiği strateji üzerine kuran Ermenistan, ormanları ateşe verip tuzaklar kursa da zaferin önünde duramadı. Uygulanan taktik ve stratejik şaşırtma ile Karabağ'ın tümünden görülebilecek bir noktaya Azerbaycan bayrağı dikildi. Bu gelişme Karabağ zaferi ve Ermenistan'ın mağlubiyetinin ilanı oldu.
YOL HARİTASI ÇİZİLDİ
Azerbaycan ordusunun Şuşa'dan sonraki yeni hedefi doğuda hayli yaklaşılan Hocalı üzerinden Hankendi, batıda ise Laçin koridoru. Doğu-batı yönlü genişletilecek harekatta, ilk olarak 28 yıl önce Ermenistan'ın işgal ettiği Hocalı işgalden kurtarılacak. Şuşa'ya hayli yakın olan Hocalı'da elde edilecek zafer, Azerbaycan ordusu açısından manevi bir hedef olarak öne çıkıyor. Orduların bir kısmı Hocalı'dan Hankendi bölgesine, bir kısmı ise Ermenistan'ın yoğun yığınak yaptığı Laçin koridoruna ilerleyecek. Laçin koridoru sadece doğudan değil, güneyden de kıskaca alınacak.
DİRENİŞ BEKLENMİYOR
Şuşa zaferinin ardından bu bölgelerde de güçlü bir direniş beklenmiyor. Ermenistan ordusuna Karabağ'dan çekilmeleri çağrısı yapılıyor. Askeri kaynaklar, bu andan itibaren Ermenistan'ın bölgede düzenli birlik harekatı yapamayacağı, PKK ile birlikte uzaktan taciz, topçu ve füze atışları ötesinde bir varlık gösteremeyeceğine işaret ediyor.
Azerbaycan bir yandan Karabağ içlerindeki teröristleri temizlemek için yoğun mücadele verirken, kuzeyde devam eden harekatlarda ise Ağdam bölgesinden güzel haberler gelmesinin yakın olduğu belirtiliyor.