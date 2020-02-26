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Hocalı Katliamı'nın üzerinden 28 yıl geçti! Çektiği işkenceyi anlattı...
Ermenilerin 1992'de Azerbaycan Dağlık Karabağ'da Hocalı kasabasına girerek masum sivilleri katledilişinin üzerinden tam 28 yıl geçti. Hocalı'da 613 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiği, insanlık tarihinin kara lekesi Hocalı Katliamı tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Hocalı Katliamı'ndan kurtulanlar, o günlerde yaşadıkları işkenceleri anlattı.
Giriş Tarihi: 26.02.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 11:15
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