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Hocalı Katliamı'nın üzerinden 28 yıl geçti! Çektiği işkenceyi anlattı...

Ermenilerin 1992'de Azerbaycan Dağlık Karabağ'da Hocalı kasabasına girerek masum sivilleri katledilişinin üzerinden tam 28 yıl geçti. Hocalı'da 613 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiği, insanlık tarihinin kara lekesi Hocalı Katliamı tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Hocalı Katliamı'ndan kurtulanlar, o günlerde yaşadıkları işkenceleri anlattı.

Giriş Tarihi: 26.02.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 11:15
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Hocalı Katliamı'nın üzerinden 28 yıl geçti! Çektiği işkenceyi anlattı...

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 1992'de yaşanan savaşta Ermeni güçlerinin Hocalı'da 613 sivili öldürdüğü katliamdan kurtulanlar, yaşadıkları işkenceleri hafızalarından silemiyor.

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Hocalı Katliamı'nın üzerinden 28 yıl geçti! Çektiği işkenceyi anlattı...

Ermenilerin kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin yaptığı katliamda, birçok aile tamamen yok olurken bazıları da çok sayıda yakınını kaybetti. Katliamdan kurtulanlar, yaşadıkları işkencelerin ve yakınlarını kaybetmenin acısını bugün hala hatırlıyor.

Hocalı'dan kaçmaya çalışırken 19 yaşındaki eşini kaybeden, kendisi de 27 gün esir hayatı yaşayan Valeh Hüseynov (52), hiçbir zaman hafızasından silemediği o günleri anlattı.

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Hocalı Katliamı'nın üzerinden 28 yıl geçti! Çektiği işkenceyi anlattı...

Hüseynov, katliamdan aylar önce Hocalı'nın tam anlamıyla abluka altına alındığını, doğal gaz ve elektriğin kesildiğini dile getirerek helikopterlerle sağlanan ulaşımın ise birkaç helikopterin vurulmasının ardından durduğunu söyledi. Ermenilerin 25 Şubat 1992'de akşam saatlerinden itibaren 10 koldan tanklarla saldırıya geçtiğini belirten Hüseynov, artık dayanamayacaklarını anladıklarını ve kasabayı terk etmeye karar verdiklerini ifade etti.

Hüseynov, soğuk ve karlı hava şartlarında bir grup Hocalılı ile Ağdam bölgesine doğru ilerlediklerini vurgulayarak nasıl esir düştüğünü şu sözlerle aktardı:

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Hocalı Katliamı'nın üzerinden 28 yıl geçti! Çektiği işkenceyi anlattı...

"Yaşlı, kadın ve çocukları Gargar Nehri'nden geçirdik, ormanlık alanda karanlıkta yola koyulduk. Bir müddet geçtikten sonra önümüzü kestiler ve ateşe tuttular. Çok sayıda masum insan, Ermeniler tarafından vahşice katledildi. Olaydan 5 ay önce evlendiğim eşim de kurşun yarası alarak şehit oldu. Bazıları kaçmayı başardı fakat ben eşimin cesedini orda bırakmak istemedim. Sonuçta Ermenilere esir düştüm."

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Hocalı Katliamı'nın üzerinden 28 yıl geçti! Çektiği işkenceyi anlattı...

"GİTAR ÇALDIĞIMI ÖĞRENİNCE PARMAKLARIMI KIRDILAR"

Yakalandığı ilk gün Ermenilerin kendisini acımasızca darbettiğini, işkencenin sonraki günlerde de sürdüğünü vurgulayan Hüseynov, şöyle devam etti: