ABD, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerini siyasete "müdahale etmemeleri" konusunda uyardı.

BÜYÜKELÇİLİKTEN DE TEPKİ GELDİ

Ermenistan'daki darbe girişimine Washington'dan da tepki gecikmedi.

ABD'nin Ermenistan Büyükelçiliği, "Ermenistan'da devam eden olayları derin rahatsızlıkla izliyoruz, tarafları sakinliğe çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Büyükelçilik, ülkede devam eden olayların derin rahatsızlıkla izlendiğini açıkladı. Taraflar sakinliğe ve problemi aralarında halletmek için görüşmelere çağrıldı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Ermenistan'da ordunun siyasete karışmaması gerektiğini ve Ermenistan'ın demokrasisini desteklediklerini açıkladı.