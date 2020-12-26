26 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Esad rejiminin Hama'da saldırısında ölü sayısı 5'e yükseldi

Son dakika: Esad rejiminin Hama'da saldırısında ölü sayısı 5'e yükseldi

Son dakika haberleri... 'de rejiminin kentine gerçekleştirdiği saldırıda ölen sivillerin sayısının 5'e yükseldiği açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.12.2020 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
ABONE OL

Suriye'de Beşşar Esad rejimi, bu sabah Hama'de füze saldırısı gerçekleştirdi.

Sivil savunma yetkilileri yaptıkları açıklamada, Esad rejim, Hama'nın Zakkum köyüne düzenlediği füze saldırısında ölen sivillerin sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

Ölen sivillerin çiftçilerden olduğunu aktaran yetkililer, saldırıda sivil bir araç ve bir traktörün alev alev yanarak kullanılmaz hale geldiğini belirtti.

Son dakika: Esad rejiminin Hamada saldırısında ölü sayısı 5e yükseldi ESAD REJİMİNİN HAMA'DA SALDIRISINDA ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA