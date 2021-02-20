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İsrail basını: Esir takası için Esad rejimine 1,2 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı satın alındı

hükümeti ve Esad rejimi arasında yaşanan takas ve Kovid-19 aşısı satışının detayları ortaya çıktı. İsrail yönetiminin tutuklanan vatandaşının serbest bırakılması için rejimine Kovid-19 aşısı temin ettiği bildirildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 20.02.2021 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021
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İsrail basını: Esir takası için Esad rejimine 1,2 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı satın alındı

yönetiminin 'nin güneyindeki iline "yanlışlıkla" girdikten sonra tutuklanan vatandaşının serbest bırakılması karşılığında rejimine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı temin ettiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail'in esir takası için 'dan Esad rejimine 1,2 milyon dolarlık aşısı satın aldığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında İsrail'in Rusya'dan satın aldığı Sputnik V aşılarının doğrudan 'a gönderileceği ifade edildi.



Başbakan ile koalisyon ortağı Savunma Bakanı 'ın 23 Mart'ta yapılacak erken seçim öncesi seçmenin tepkisinden dolayı bu bilgiyi kamuoyundan gizlediği kaydedildi.

Habere ilişkin İsrail makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ile Esad rejimi, bu hafta Rusya'nın ara buluculuğunda esir takası yapmıştı.

Esir takası kapsamında İsrail 2 Suriyeli çobanı, Esad rejimi de "yanlışlıkla" Suriye'ye girdikten sonra tutuklanan İsrailli bir kadını serbest bırakmıştı.

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