İsrail basını: Esir takası için Esad rejimine 1,2 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı satın alındı
İsrail hükümeti ve Esad rejimi arasında yaşanan takas ve Kovid-19 aşısı satışının detayları ortaya çıktı. İsrail yönetiminin tutuklanan vatandaşının serbest bırakılması için Esed rejimine Kovid-19 aşısı temin ettiği bildirildi.
DÜNYA AA
İsrail yönetiminin Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline "yanlışlıkla" girdikten sonra tutuklanan vatandaşının serbest bırakılması karşılığında Beşşar Esad rejimine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı temin ettiği bildirildi.
Başbakan Binyamin Netanyahu ile koalisyon ortağı Savunma Bakanı Benny Gantz'ın 23 Mart'ta yapılacak erken seçim öncesi seçmenin tepkisinden dolayı bu bilgiyi kamuoyundan gizlediği kaydedildi.
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Habere ilişkin İsrail makamlarından henüz açıklama yapılmadı.
İsrail ile Esad rejimi, bu hafta Rusya'nın ara buluculuğunda esir takası yapmıştı.
Esir takası kapsamında İsrail 2 Suriyeli çobanı, Esad rejimi de "yanlışlıkla" Suriye'ye girdikten sonra tutuklanan İsrailli bir kadını serbest bırakmıştı.
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