24 Şubat 2021, Çarşamba
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Elazığ'da bir mahalle için karantina kararı!

Son dakika haberi... 'da merkeze bağlı Mollakendi Beldesi'nde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.02.2021
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Elazığ'da bir mahalle için karantina kararı!
Alınan bilgiye göre, beldede Güntaşı Mahallesi'nde ikamet eden bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının engellenmesi, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla mahallede 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

Filyasyon ekipleri temaslı kişilerin belirlenmesi amacıyla mahalledeki çalışmalarını sürdürüyor.

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