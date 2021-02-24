Elazığ'da bir mahalle için karantina kararı!

Alınan bilgiye göre, beldede Güntaşı Mahallesi'nde ikamet eden bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının engellenmesi, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla mahallede 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

Filyasyon ekipleri temaslı kişilerin belirlenmesi amacıyla mahalledeki çalışmalarını sürdürüyor.