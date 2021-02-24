Son dakika: İngiltere'deki vaka sayılarında dikkat çeken düşüş! 10 binin altına geriledi

MAAŞ DESTEĞİ UZATILABİLİR

İngiltere'de pandeminin başlamasından bu yana Covid-19 nedeniyle işleri kötü etkilenen işveren ve çalışanlara hükümet tarafından yapılan maaş yardımının uzatılması bekleniyor. İngiltere Ekonomi Bakanı Rishi Sunak 3 Mart'ta yeni bütçe planını açıklayacağını ifade etti. İngiltere'de maaş desteği programı ile çalışamayan kişilere maaşlarının yüzde 80'i hükümet tarafından ödeniyor. İngiltere basınına göre 30 Nisan'a bitecek olan yardımların uzatılacağı belirtildi.