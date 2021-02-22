Malcolm X'in avukatları yaptıkları açıklamada, 21 Şubat 1965'te Harlem bölgesindeki Audubon Ballroom Konferans Salonu'nda yaptığı bir konuşma esnasında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden siyahi lidere New York Polis Teşkilatı (NYPD) veya Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından komplo kurulmuş olabileceğine dair delillere ulaştıklarını iddia etti.

Açıklamada, 1960'larda sivil polis olarak muhbirlik yapan siyahi Ray Wood'un ailesi ve avukatlarının, Wood'un ölüm döşeğindeyken, "NYPD ve FBI'nın Malcolm X'i öldürmek için komplo kurduğunu" itiraf eden bir mektup yazdığı belirtildi.