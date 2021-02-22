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Malcolm X kimdir? Ölümünün 56.yılı... | Malcolm X nasıl öldürüldü? İslamiyet'i nasıl seçti?

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Giriş: 22.02.2021 08:31
Güncelleme:22.02.2021 08:50
Müslüman aktivist Malcolm X'e düzenlenen suikastin üzerinden tam 56 yıl geçti. Malcolm X yıllarca fikirleriyle ABD'de ırk problemini ortadan kaldıran "İslam'ı" anlattı. Irkçılığa karşı mücadele etti. 39 yaşında yaptığı bir konuşma sırasında suikaste uğradı. Peki Malcolm X kimdir? Detaylar haberimizde...

Müslüman aktivist Malcolm X'e düzenlenen suikastin üzerinden tam 56 yıl geçti. Malcolm X yıllarca fikirleriyle ABD'de ırk problemini ortadan kaldıran "İslam'ı" anlattı. Irkçılığa karşı mücadele etti. 39 yaşında yaptığı bir konuşma sırasında suikaste uğradı. Peki Malcolm X kimdir? Detaylar haberimizde...

Malcolm Xin avukatlarından flaş iddia! Cinayetle ilgili yeni delillere ulaşıldı | Malcolm X kimdir? Nasıl öldürüldü? İslamiyeti nasıl seçti? MALCOLM X'İN AVUKATLARINDAN FLAŞ İDDİA! "CİNAYETLE İLGİLİ YENİ DELİLLERE ULAŞILDI" | MALCOLM X KİMDİR? NASIL ÖLDÜRÜLDÜ? İSLAMİYET'İ NASIL SEÇTİ?

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