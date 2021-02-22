Müslüman aktivist Malcolm X'e düzenlenen suikastin üzerinden tam 56 yıl geçti. Malcolm X yıllarca fikirleriyle ABD'de ırk problemini ortadan kaldıran "İslam'ı" anlattı. Irkçılığa karşı mücadele etti. 39 yaşında yaptığı bir konuşma sırasında suikaste uğradı. Peki Malcolm X kimdir? Detaylar haberimizde...

Müslüman aktivist Malcolm X'e düzenlenen suikastin üzerinden tam 56 yıl geçti. Malcolm X yıllarca fikirleriyle ABD'de ırk problemini ortadan kaldıran "İslam'ı" anlattı. Irkçılığa karşı mücadele etti. 39 yaşında yaptığı bir konuşma sırasında suikaste uğradı. Peki Malcolm X kimdir? Detaylar haberimizde...