Yolcu uçağının motoru havada alev aldı! Facianın eşiğinden dönüldü
ABD'den Honolulu'ya hareket eden tarifeli yolcu uçağının motorlarından biri seyir halindeyken alev aldı. 213 yolcuyu taşıyan uçakta korku dolu dakikalar yaşanırken motordan kopan parçalar yerleşim birimi çevresine düştü. Facianın eşiğinden dönülen olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı.
DÜNYA A Haber
Yolcu uçağının motoru alev aldı. On bin metre yükselikte dehşet dolu dakikalar yaşandı.
Uçaktan kopan parçaların mermi gibi yere çakıldığı anlar kameralara işte böyle yansıdı.
Görüntüler ABD'nin Colorado eyaletinden. Denver kentinden Honolulu'ya hareket eden bir yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra arıza yaptı.
Motorlarından biri alev alan uçakta korku dolu anlar yaşandı.
Uçaktan kopan metal parçalar dört bir yana saçıldı.
Facianın eşiğinden dönülen olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı.
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Uçağın Denver Havalimanı'na başarıyla acil iniş yaptığı aktarıldı.
İşte yere düşen parçalar...