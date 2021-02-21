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Yolcu uçağının motoru havada alev aldı! Facianın eşiğinden dönüldü

'den 'ya hareket eden tarifeli yolcu uçağının motorlarından biri seyir halindeyken alev aldı. 213 yolcuyu taşıyan uçakta korku dolu dakikalar yaşanırken motordan kopan parçalar yerleşim birimi çevresine düştü. Facianın eşiğinden dönülen olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı.

DÜNYA A Haber
Giriş Tarihi: 21.02.2021 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021
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Yolcu uçağının motoru havada alev aldı! Facianın eşiğinden dönüldü

Yolcu uçağının motoru alev aldı. On bin metre yükselikte dehşet dolu dakikalar yaşandı.

Yolcu uçağının motoru havada alev aldı! Facianın eşiğinden dönüldü

Uçaktan kopan parçaların mermi gibi yere çakıldığı anlar kameralara işte böyle yansıdı.

Yolcu uçağının motoru havada alev aldı! Facianın eşiğinden dönüldü

Görüntüler ABD'nin Colorado eyaletinden. Denver kentinden Honolulu'ya hareket eden bir yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra arıza yaptı.

Yolcu uçağının motoru havada alev aldı! Facianın eşiğinden dönüldü

Motorlarından biri alev alan uçakta korku dolu anlar yaşandı.

Yolcu uçağının motoru havada alev aldı! Facianın eşiğinden dönüldü

Uçaktan kopan metal parçalar dört bir yana saçıldı.

Yolcu uçağının motoru havada alev aldı! Facianın eşiğinden dönüldü

Facianın eşiğinden dönülen olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Yolcu uçağının motoru havada alev aldı! Facianın eşiğinden dönüldü

Uçağın Denver Havalimanı'na başarıyla acil iniş yaptığı aktarıldı.

Yolcu uçağının motoru havada alev aldı! Facianın eşiğinden dönüldü

İşte yere düşen parçalar...

Yolcu uçağının motoru havada alev aldı! Facianın eşiğinden dönüldü

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