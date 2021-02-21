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THY Hindistan'dan alınan Kovid-19 aşılarını Ukrayna'ya ulaştırdı

Ukrayna'nın Hindistan'dan aldığı Kovid-19 aşısının ilk partisi THY aracılığıyla Kiev'e ulaştırıldı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 21.02.2021 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021
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THY Hindistan'dan alınan Kovid-19 aşılarını Ukrayna'ya ulaştırdı

Ukrayna'nın Hindistan'dan sipariş ettiği Kovid-19 aşısının 150 bin dozluk ilk partisi, Türk Hava Yolları (THY) aracılığıyla Kiev'e ulaştırıldı.

THY Basın müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Hindistan'dan sipariş ettiği yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen 150 bin doz Covishield aşısının, THY Turkish Cargo uçağıyla Hindistan'ın Mumbai şehrinden konteynerlerle İstanbul Havalimanı'na getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, aşıların daha sonra Turkish Cargo'nun tarifeli uçağıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ulaştırıldığı bildirildi.

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