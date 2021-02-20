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İran'dan Batı'ya ve İsrail'e Dimona Nükleer Tesisi eleştirisi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed , İsrail'in Dimona Nükleer Tesisi'ni genişlettiğini gösteren uydu görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından ve Avrupalı liderleri Tel Aviv'in nükleer silah programına karşı sessiz kalmakla suçladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.02.2021 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021
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İran'dan Batı'ya ve İsrail'e Dimona Nükleer Tesisi eleştirisi

Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İsrail'in Negev çölündeki Dimona Nükleer Tesisini genişletme çalışmaları yürüttüğüne dair yayımlanan uydu görüntülerine ilişkin açıklama yaptı.

Tel Aviv'in nükleer silah programına karşı sessiz kalmakla suçladığı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile ABD ve Avrupalı liderleri mesajında etiketleyen Zarif, "İsrail bölgedeki tek nükleer bomba fabrikası olan Dimona'yı genişletiyor. Son derece endişeli misiniz? Bir miktar mı endişelisiniz? Bu konuda yorum yapmak ister misiniz?" ifadelerini kullandı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Uluslararası bağımsız nükleer araştırma uzmanlarının oluşturduğu The International Panel on Fissile Materials (IPFM), 18 Şubat'ta yayımladığı uydu görüntülerine dayanarak İsrail'in daha önce nükleer silah çalışmaları için kullandığı belirtilen Dimona Nükleer Tesisi'ni ciddi oranda genişlettiğini ortaya çıkarmıştı.

Görüntülerin 4 Ocak'ta "SuperView-1" uydusunun çektiği görüntülerden elde edildiği belirtilmişti.

İsrail hiçbir zaman nükleer silaha sahip olduğunu doğrulamasa da uluslararası basında yer alan haberlere göre, bu ülkenin elinde 100'e yakın nükleer başlık bulunuyor. Nükleer tesislerini uluslararası denetimlere de açmayan Tel Aviv yönetimi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) taraf olmayı reddediyor.

Arap ülkeleri tarafından 2015'te UAEA Genel Kurulu'na sunulan "İsrail'in nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nı (NPT) ve UAEA'nın düzenlemelerini kabul etmeye zorlanmasını" talep eden tasarı, ABD ve Avrupa ülkelerinin karşı oy kullanması nedeniyle kabul edilmemişti.

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