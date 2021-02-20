20 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Irak'ta NATO askerlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı

Irak'ta NATO askerlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı

Son dakika haberleri... 'ta askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı düzenlendi. Salahaddin vilayetinde NATO askerlerinin yer aldığı ’ne roketli saldırı düzenlenmesi sonucu yabancı 3 sözleşmeli personel yaralandı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 20.02.2021 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021
ABONE OL
Irak'ta NATO askerlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı

Irak basınında yer alan haberlere göre, Salahaddin'de NATO güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü'ne 3 füzeyle saldırı düzenlendi.

Saldırıda üste bulunan yabancı 3 sözleşmeli memurun yaralandığı aktarıldı.

Irak hükümetinden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA