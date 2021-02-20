Irak'ta NATO askerlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı
Son dakika haberleri... Irak'ta NATO askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı düzenlendi. Salahaddin vilayetinde NATO askerlerinin yer aldığı Beled Askeri Üssü’ne roketli saldırı düzenlenmesi sonucu yabancı 3 sözleşmeli personel yaralandı.
DÜNYA AA
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Irak basınında yer alan haberlere göre, Salahaddin'de NATO güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü'ne 3 füzeyle saldırı düzenlendi.
Saldırıda üste bulunan yabancı 3 sözleşmeli memurun yaralandığı aktarıldı.
Irak hükümetinden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.