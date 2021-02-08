İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden'ın İran açıklamasına cevap verdi.

ABD sonrası için dönemin başladığını belirten Hamaney, İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönesine ilişkin, "Biz şartı belirledik ve bu şart geri alınmayacak" ifadesini kullandı.



Hamaney paylaşımında, "ABD, tüm yaptırımları kaldırmadan taahhütlerimize dönmeyeceğiz. Yaptırımlar kaldırılırsa biz de taahhütlerimizi uygularız" ifadesini kullandı.

JOE BIDEN NE DEMİŞTİ?



ABD Başkanı Joe Biden, CBS kanalına verdiği röportajda Washington yönetiminin İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya ilişkin, "Öncelikle İran'ın uranyum zenginleştirmesini durdurması lazım. Bu gerçekleşmeden yaptırımlar kaldırılmayacak" açıklamasını yapmıştı.

İRAN İLE NÜKLEER ANLAŞMA

İran ile ABD, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığa gelmesinin ardından ABD, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Tahran da yaptırımlara karşılık 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.

ABD'de göreve gelen Joe Biden yönetimi, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu. İran ise anlaşmadan çekilen taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönmesi ve yaptırımları kaldırması gerektiğini bildirmişti.