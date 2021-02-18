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Türkiye'nin adımı Atina'yı endişelendirdi! Yunanistan'da 'Çeşme' yaygarası

Son dakika haberi... ile arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan Oruç Reis krizinin hala tartışıldığı 'da bu kez de '' telaşı başladı. Türkiye'nin 18 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında Ege Denizi'nde NAVTEX ilan etmesi ülkede endişeye neden oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.02.2021 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021
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Türkiye'nin adımı Atina'yı endişelendirdi! Yunanistan'da 'Çeşme' yaygarası

'nin, hidrografik-oşinografik ölçümler yapmak üzere 'TCG ' araştırma gemisinin, 18 Şubat-2 Mart tarihleri arasında 'deki çalışmaları ile ilgili olarak yayınladığı 0122/21 sayılı Navtex (denizcilere duyuru) 'da heyecan yarattı.


YUNAN BASININDA PANİK İFADELERİ

'nin 'her olasılığa karşı hazırlıklı olduğu' belirtilen medyasındaki haberlerde " oşinografi gemisi, ilgili Navtex'te belirtilen bölgeye gidecek mi, gitmesi halinde Türk savaş gemileri tarafından refakat edilecek mi sorularına cevap aranıyor" denildi.

Aynı haberlerde, söz konusu bölgeye gitmesi halinde bile Çeşme'nin deniz dibinde değil, sadece su seviyesinde ölçümler yapacağı belirtilmekle birlikte, bunun yine de 'tahrik' teşkil ettiği öne sürüldü.

'O FORUMA YANIT' İDDİASI

Hürriyet'in haberine göre: Yunan medyasında iki ülke heyetleri arasında istikşafi görüşmelerin devam ettiği bir sırada, Türkiye'nin söz konusu Navtex ilanının nedenleri de tartışılıyor. Yunan 'Ta Nea' gazetesinde yer alan bir yorumda, 'Çeşme' ile ilgili Navtex'in, Türkiye'nin 11 Şubat'ta Atina'da 'Dostluk Forumu' adıyla; Yunan, , , , (telekonferans) ve dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıya tepki olarak yayınlandığı iddia edildi.

Söz konusu yorumda, istikşafi görüşmelerin 62'nci turunun mart başlarında Atina'da yapılmasının beklendiği bir sırada, hükümeti, 'Dostluk Forumu'nu düzenlemek için iyi zamanlama yapmamakla eleştirildi.

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