Türkiye'nin adımı Atina'yı endişelendirdi! Yunanistan'da 'Çeşme' yaygarası

'O FORUMA YANIT' İDDİASI

Hürriyet'in haberine göre: Yunan medyasında iki ülke heyetleri arasında istikşafi görüşmelerin devam ettiği bir sırada, Türkiye'nin söz konusu Navtex ilanının nedenleri de tartışılıyor. Yunan 'Ta Nea' gazetesinde yer alan bir yorumda, 'Çeşme' ile ilgili Navtex'in, Türkiye'nin 11 Şubat'ta Atina'da 'Dostluk Forumu' adıyla; Yunan, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa (telekonferans) ve Kıbrıs Rum yönetimi dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıya tepki olarak yayınlandığı iddia edildi.