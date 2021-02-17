17 Şubat 2021, Çarşamba
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Yunanistan kara teslim oldu! 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Son 12 yılın en soğuk kışını yaşayan 'da hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi. Kötü hava koşulları nedeniyle 250 bin kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi. Öte yandan ordunun devreye girdiği ifade edilirken, araç ve makinelerden oluşan yaklaşık 160 kişilik ekibin seferber olduğu ifade edildi.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 17.02.2021 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021
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Yunanistan kara teslim oldu! 4 kişi hayatını kaybetti

, günlerdir yoğun kar fırtınaları ile mücadele ederken, başkent 'da kar fırtınaları hayatı felç etti. Ülkede kar yağışı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği ifade edildi. , Medea olarak bilinen kar fırtınasının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve kar fırtınasının hafta sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

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250 BİN KİŞİ KARANLIKTA

Kötü hava koşulları nedeniyle başkent Atina'nın birçok bölgesine elektrik verilemediği ve 250 bin kişinin karanlığa mahkum olduğu kaydedildi. Yunan televizyonu SKAİ'ye konuşan DEDDHE elektrik dağıtım şirketi CEO'su durumun oldukça kritik olduğunu, elektrik dağıtımı için çalışmaların zor koşullara rağmen devam ettiğini kaydetti.

38 elektrik dağıtım ana şebekesinde sıkıntı olduğunu söyleyen Manos, Atina'nın değişik bölgelerinde 600-700 ağaç elektrik dağıtım şebekesi kablolarının üzerine devrildiği, oluşan hasarın onarılması için 400 teknisyenin aralıksız çalıştığı ve bunlara ek olarak, 60 teknisyenin de başka illerden Atina'ya sevk edildiğini belirtti.

Ordunun devreye girdiği ifade edilirken, araç ve makinelerden oluşan yaklaşık 160 kişilik ekibin seferber olduğu ifade edildi.

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