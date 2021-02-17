Yunanistan kara teslim oldu! 4 kişi hayatını kaybetti

250 BİN KİŞİ KARANLIKTA

Kötü hava koşulları nedeniyle başkent Atina'nın birçok bölgesine elektrik verilemediği ve 250 bin kişinin karanlığa mahkum olduğu kaydedildi. Yunan televizyonu SKAİ'ye konuşan DEDDHE elektrik dağıtım şirketi CEO'su Tasos Manos durumun oldukça kritik olduğunu, elektrik dağıtımı için çalışmaların zor koşullara rağmen devam ettiğini kaydetti.