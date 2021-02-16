Yunanistan'da kar felaketi: 2 kişi yaşamını yitirdi

Diğer yandan, Girit Adası'nda hayvanlarını beslemeye giden 56 yaşındaki bir kişinin de karda mahsur kalarak yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Sivil Savunma Genel Sekreterliği, ülkede kara ve deniz yolu ulaşımını büyük ölçüde durduran kar yağışından dolayı Doğu ve Kuzey Attiki bölgelerinde vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları yönünde uyardı.