16 Şubat 2021, Salı
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Yunanistan'da kar felaketi: 2 kişi yaşamını yitirdi

Son dakika haberi... 'da günlerdir etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Öte yandan Sivil Savunma Genel Sekreterliği, ülkede kara ve deniz yolu ulaşımını büyük ölçüde durduran kar yağışından dolayı ve Kuzey Attiki bölgelerinde vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları yönünde uyardı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 16.02.2021
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Yunanistan'da kar felaketi: 2 kişi yaşamını yitirdi

basınında yer alan haberlerde, 'nın bir köyünde yaşayan 80 yaşındaki kişinin, yoğun kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kaldığı belirtildi.

Durumun pazar günü yetkililere bildirildiği ancak kurtarma ekiplerinin aynı gün içinde eve ulaşamadığı aktarılan haberlerde, ekiplerin, bu sabah söz konusu kişinin cansız bedenine ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan, 'nda hayvanlarını beslemeye giden 56 yaşındaki bir kişinin de karda mahsur kalarak yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Sivil Savunma Genel Sekreterliği, ülkede kara ve deniz yolu ulaşımını büyük ölçüde durduran kar yağışından dolayı ve Kuzey Attiki bölgelerinde vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları yönünde uyardı.

Bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşanmasına sebep olan kar yağışının yarın akşamdan itibaren hafifleyeceği tahmin ediliyor.

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