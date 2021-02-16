Son dakika: Vanuatu'da 6,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler
Son dakika haberine göre; Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı yaşanmadı.
Yerin 14 kilometre derinliğinde meydan gelen ve merkez üssü Port Vila'nın 53 kilometre batısı olan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremde can kaybı yaşanmadı.
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BEŞİK GİBİ SALLANIYOR
Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu beşik gibi sallanıyor. 6,7 büyüklüğündeki depremin ardından 1 saat içinde 5,4 ve 5,7 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.