16 Şubat 2021, Salı
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Son dakika: Vanuatu'da 6,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Son dakika haberine göre; 'nda yer alan adalar topluluğu 'da 6,7 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde can kaybı yaşanmadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.02.2021
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Son dakika: Vanuatu'da 6,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 'nun başkenti 'da sabah saatlerinde 6,7 büyüklüğünde sarsıntı hissedildiği bildirildi.

Yerin 14 kilometre derinliğinde meydan gelen ve merkez üssü Port Vila'nın 53 kilometre batısı olan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremde can kaybı yaşanmadı.

BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu beşik gibi sallanıyor. 6,7 büyüklüğündeki depremin ardından 1 saat içinde 5,4 ve 5,7 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

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