Son dakika: Vanuatu'da 6,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu beşik gibi sallanıyor. 6,7 büyüklüğündeki depremin ardından 1 saat içinde 5,4 ve 5,7 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.