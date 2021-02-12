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Fransa Bilim Kurulundan flaş Kovid-19 aşısı önerisi! "Tek doz yeterli"

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren kişilere tek toz aşının yeterli olacağı önerisinde bulundu. Fransa bu tavsiyenin yapıldığı ilk ülke oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
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Fransa Bilim Kurulundan flaş Kovid-19 aşısı önerisi! Tek doz yeterli

Kuruldan yapılan açıklamada, Fransa'da Kovid-19 geçiren kişilerin hastalık sırasında bağışıklık hafızası geliştirdiği, dolayısıyla tek doz aşının bu kişilerde hatırlatıcı rol oynayacağı kaydedildi.

Açıklamada, hükümete hastalığı atlatanlara tek doz aşı uygulanması tavsiyesi yapıldı.

Fransa bu tavsiyenin yapıldığı ilk ülke oldu.

ARALIKTAN BU YANA 2 MİLYON 56 BİN 572 KİŞİYE AŞI YAPILDI

, 27 Aralık 2020'den bu yana yapılan kişi sayısı 2 milyon 56 bin 572'ye yükseldiğini bunlardan 443 bin 148'ine ikinci doz aşı vurulduğunu açıklamıştı.

Ülkede 297 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 80 bin 443'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 25 bin 387 artışla 3 milyon 385 bin 622'ye yükselirken 3 bin 319'u yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 461 kişinin tedavisi sürüyor.

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