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Donald Trump streste! Melania kaplıca keyfinde

ABD’de eski başkan ’ın azil davası devam ederken, ’ın ’dan ayrıldıktan sonra gününün büyük çoğunluğunu lüks masaj ve spa salonlarında rahatlayarak geçirdiği ifade edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
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Donald Trump streste! Melania kaplıca keyfinde

ABD'de eski başkan Donald Trump'a yönelik ikinci kez başlatılan azil davası sürerken, Melania Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra gününün büyük çoğunluğunu lüks masaj ve spa salonlarında geçirdiği belirtildi.

Trump çiftine yakın kaynaklar, ABD medyasına yaptıkları açıklamalarda, Melanie Trump'ın gününün artık bir rutin haline geldiğini ifade etti.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

ABD medyasına konuşan kaynaklar, Melania Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılış şekli yüzünden eşi Donald Trump'a kızgın ve hayal kırıklığına uğramış olduğunu belirtti.

Öte yandan Donald Trump'ın başkanlık koltuğunu bırakmaması ve beraberinde Kongre baskını olayı yüzünden Melania Trump'ın imajının zedelendiğini düşündüğü ifade edildi.

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