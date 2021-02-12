13 Şubat 2021, Cumartesi
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ABD'de Border Collie cinsi köpeğe sahibinden 5 milyon dolar miras kaldı

ABD'nin eyaletinde adında bir iş adamından cinsi köpeğine 5 milyon dolar miras kaldığı bildirildi. İş adamının bekar olduğu kaydedildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.02.2021
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ABD'de Border Collie cinsi köpeğe sahibinden 5 milyon dolar miras kaldı

2020'nin son günlerinde ölen iş adamı Bill Doris'in, Border Collie cinsi 8 yaşındaki köpeği Lulu'ya 5 milyon dolar miras bıraktığı ortaya çıktı.

Doris, vasiyetinde, mirasının Lulu'nun bakım masrafları için harcanmasını ve bu amaçla köpeğin bakıcısı Martha Burton'a her ay makul miktar ödeme yapılmasını istedi.

Lulu'nun bakıcısı ise bir köpeğe 5 milyon dolar harcayıp harcayamayacağını bilmediğini ancak bunu denemek istediğini söyledi. İş adamının bekar olduğu kaydedildi.

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