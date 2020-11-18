Grip miyim koronavirüs mü? İşte ikisini birbirinden ayırt edebileceğiniz o belirti

İkisinde de ortak görülen şikayetler var. Fakat ayırt edebileceğimiz yönleri de var. En sık birlikte gördüğümüz şikayetler burun akıntısı, burun tıkanıklığı, yaygın kas ve vücut ağrısı ile ateş şikayetleridir. Bunları her iki hastalıkta da görüyoruz" dedi. Gripte ateşin daha kısa sürdüğünü anlatan Dr. Işık, şöyle devam etti:

"Gripteki ateş birkaç günde kendiliğinden düzeliyor. Covid-19'da ise yaygın kas ağrısında olduğu gibi daha uzun süreli görülüyor.