Rusya'dan flaş ABD açıklaması! "Yeni bir sayfa açtık"

"AÇIK SEMALAR ANLAŞMASI'NDAN ÇEKİLME SÜRECİNİ DURDURABİLİRİZ"

Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin süreci başlatma kararı aldığını da hatırlatan Ryabkov, bu karardan vazgeçebileceklerini dile getirdi.

Ryabkov, "Washington, bu anlaşmaya dönme yönünde hareket etmeye başlarsa, iç prosedürlerle ilgili aldığımız karardan vazgeçilmesi de mümkündür ancak kimse Rusya'dan taviz vermesini beklememelidir." şeklinde konuştu.

İran nükleer anlaşması meselesine de değinen Ryabkov, bu konuda İran'a yönelik yaptırımların uygulandığına dikkati çekerek, "ABD'nin bu anlaşmaya geri dönmesi ile ilgili çözümlerin bulunması önceliklidir. Bu, Tahran'a yönelik yaptırımlardan vazgeçilmesiyle olabilir." ifadelerini kullandı.