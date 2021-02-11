Rusya'dan flaş ABD açıklaması! "Yeni bir sayfa açtık"
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD ile yapılan Yeni START anlaşmasından memnun kaldıklarını açıkladı. Anlaşmanın detaylarına değinen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise ABD ile yeni bir sayfa açtıklarını dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nı (Yeni START) uzatma kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıdan önce, ABD ve Rusya arasında imzalanan Yeni START anlaşmasının uzatılmasına dair açıklamalarda bulundu.
Bunu ABD'ye uzun süre teklif ettiklerine dikkati çeken Putin, "ABD'nin yeni yönetiminin, bu konudaki seçim vaatlerini yerine getirmiş olması sevindiricidir. Bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.
Putin, toplantıda, silahlanma yarışının önlenmesi ve silah kontrolünün sağlanması yönünde adımların ele alınacağını belirtti.
YENİ START ANLAŞMASI
ABD'nin Sovyetler Birliği ile 1991'de, Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları'nın (START 1 ve START 2) devamı olan "Yeni START" anlaşması, Washington ve Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma olma özelliğini taşıyor.
Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor. 5 Şubat 2011'de yürürlüğe giren 10 yıllık anlaşmanın süresi 5 Şubat 2021'de sona eriyordu.
ABD'de başkanlığa Joe Biden'ın gelmesinden sonra yeni yönetim anlaşmayı 5 yıl uzatma teklifinde bulunmayı planladığını açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de uzatma kararını 29 Ocak'ta imzalamıştı.
BEYAZ SAYFA AÇILDI
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) uzatılmasıyla silahların kontrolü alanında ABD ile yeni bir sayfa açtıklarını söyledi.
Ryabkov, başkent Moskova'da düzenlediği brifingde, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.
ABD'den stratejik alanda çalışma konusunda "sinyaller" aldıklarını belirten Ryabkov, "ABD ile stratejik alandaki sorunları ele almakta kararlıyız. Washington hazır olduğunda, bu alandaki çalışmalara başlamak niyetindeyiz." dedi.
Rusya ve ABD'nin, Yeni START anlaşmasını 5 yıl süreliğine uzattıklarını anımsatan Ryabkov, bu anlaşmanın uzatılmasıyla silahların kontrolü alanında ABD ile yeni bir sayfa açtıklarını belirtti.
"ABD ile silahların kontrolü alanındaki sorunlara çözüm bulma konusunda diplomasi için fırsatlar penceresini açtık." diyen Ryabkov, ABD'den konuyla ilgili gelen açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.
"AÇIK SEMALAR ANLAŞMASI'NDAN ÇEKİLME SÜRECİNİ DURDURABİLİRİZ"
Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin süreci başlatma kararı aldığını da hatırlatan Ryabkov, bu karardan vazgeçebileceklerini dile getirdi.
Ryabkov, "Washington, bu anlaşmaya dönme yönünde hareket etmeye başlarsa, iç prosedürlerle ilgili aldığımız karardan vazgeçilmesi de mümkündür ancak kimse Rusya'dan taviz vermesini beklememelidir." şeklinde konuştu.
İran nükleer anlaşması meselesine de değinen Ryabkov, bu konuda İran'a yönelik yaptırımların uygulandığına dikkati çekerek, "ABD'nin bu anlaşmaya geri dönmesi ile ilgili çözümlerin bulunması önceliklidir. Bu, Tahran'a yönelik yaptırımlardan vazgeçilmesiyle olabilir." ifadelerini kullandı.