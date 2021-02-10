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Mısır'dan flaş Libya açıklaması

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen Muhammed Menfi ile görüşmesinde Libya'ya destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.02.2021 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021
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Mısır'dan flaş Libya açıklaması

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen Muhammed Menfi ile görüşmesinde Libya'ya destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, Menfi ile telefonda görüştü. Libya'daki siyasi sürecin değerlendirildiği görüşmede Sisi, Menfi'yi tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Sisi, geçici yönetimin seçilmesinin, tüm Libya devlet kurumlarının uyum ve birlik içinde çalışacağı yeni bir dönemin başlangıcını temsil etmesi ve ulusal çıkarları her şeyin üzerinde tutması yönündeki arzusunu dile getirdi.

Görüşmede Sisi, "Mısır, Libyalı kardeşlerine destek ve yardım sağlamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantısında, ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa ise Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

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