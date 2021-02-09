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Angela Merkel'den Doğu Akdeniz mesajı! "Türkiye'nin tavrı olumlu sinyaller veriyor"

Başbakanı 'nin 'deki tavrının olumlu sinyaller verdiğini ve gelişmelerden memnun olduklarını vurguladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.02.2021 Güncelleme Tarihi: 09.02.2021
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Angela Merkel'den Doğu Akdeniz mesajı! Türkiye'nin tavrı olumlu sinyaller veriyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda olumlu sinyaller vermesini ve gelişmeleri memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamada Başbakan Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

"GELİŞMELER MEMNUNİYET VERİCİ"

Açıklamada Merkel'in tartışmalı konularda diyalog ile ilerleme kaydetmenin önemli olduğuna dikkati çekerek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki son olumlu sinyalleri ile gelişmeleri memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

Şansölye'nin görüşmede AB ile Türkiye arasında istikrarlı ve yapıcı ilişkilerin önemini yinelediği kaydedildi.

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü! SON DAKİKA: BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ!
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