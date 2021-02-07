07 Şubat 2021, Pazar
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Yeni salgın alarmı! Kan kusuyorlar

Son dakika haberine göre; 'in kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada her geçen gün can almaya devam eden koronavirüs salgını ile mücadele sürerken, o ülkeden korkutan bir açıklama geldi. Gizemli hastalık olarak ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın haline gelen koronavirüs salgını bitmeden bir salgın alarmı daha verildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.02.2021
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Yeni salgın alarmı! Kan kusuyorlar

Tüm dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken 'da korkutan gizemli hastalık baş gösterdi. Bugüne kadar 15 kişinin hayatını kaybettiği gizemli hastalığa yakalananlarda baş dönmesi, mide bulantısı ve kan kusması görüldü.

KAN KUSMASINA YOL AÇIYOR

Tanzanya'da henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de hastaneye kaldırıldı. Ülkenin batısındaki şehrinde, yakalananlarda baş dönmesi, mide bulantısı ve kan kusmasına yol açan bir hastalık ortaya çıktı.

Başkanı basına yaptığı açıklamada, onlarca kişinin hastaneye kaldırıldığını ve hepsinin benzer şikayetleri olduğunu söyledi.

NEDENİ TESPİT EDİLEMEDİ

Hastalığın nedeninin henüz tespit edilemediğini dile getiren Kisandu, ön araştırmaların hastaların çoğunun daha önce mide ülseri ya da karaciğer hastalığı yaşamış erkeklerden oluştuğunu gösterdiğini belirtti.

Tanzanya Sağlık Bakanı , durumu incelemesi için bölgeye uzman bir ekibin gönderildiğini açıkladı. Mbeya bölgesinde 2018'de de benzer şikayetlerle birçok kişinin hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

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