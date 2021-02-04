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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den annelere flaş çağrı: Evlatlarınıza sahip çıkın

MHP Genel Başkanı , öğrenci eylemleriyle ilgili annelere çağrıda bulunarak, “Evlatlarınıza sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu’nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın” mesajını verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.02.2021 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
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Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi öğrenci eylemleriyle ilgili annelere önemli bir çağrıda bulundu.

MHP'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli, mesajında şunları söyledi;

"Boğaziçi Üniversite'sinde terör örgütlerinin yasa dışı eylemlerinde kullanılan, alenen istismar edilen öğrencilerin ailelerine çağrıda bulunuyorum:
"Muhterem Analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın."

MHP Lideri Bahçeliden ailelere Boğaziçi çağrısı: Evlatlarınızı Kılıçdaroğlunun eline bırakmayın BAHÇELİ'DEN AİLELERE ÇAĞRI: EVLATLARINIZI KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNE BIRAKMAYIN!
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