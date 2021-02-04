MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den annelere flaş çağrı: Evlatlarınıza sahip çıkın

Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi öğrenci eylemleriyle ilgili annelere önemli bir çağrıda bulundu.

MHP'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli, mesajında şunları söyledi;

"Boğaziçi Üniversite'sinde terör örgütlerinin yasa dışı eylemlerinde kullanılan, alenen istismar edilen öğrencilerin ailelerine çağrıda bulunuyorum:

"Muhterem Analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın."