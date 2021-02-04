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ABD'den son dakika "Yemen" kararı

Son dakika haberi... Danışmanı , Başkan yönetiminin, ABD’nin ’de 6 yıldır süren savaşta Arap askeri koalisyonuna verdiği askeri, siyasi ve lojistik yardımlarını sona erdireceğini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.02.2021 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
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ABD'den son dakika Yemen kararı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Başkan Joe Biden yönetiminin, ABD'nin Yemen'de 6 yıldır süren savaşta Arap askeri koalisyonuna verdiği askeri, siyasi ve lojistik yardımlarını sona erdireceğini açıkladı.

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