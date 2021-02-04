Dünyanın gözü Kuzey Kore'de! Koronavirüs aşısı için harekete geçildi
Henüz koronavirüs vakası açıklamayan Kuzey Kore'de aşı adımları atıldı. Kuzey Kore'nin 2 milyon doz koronavirüs aşısı alacağı açıklandı. Pyonyang yönetiminin hamlesi sonrasında dünya basınında "Kuzey Kore vakaları saklıyor mu?" sorusu yeniden gündeme geldi.
Koronavirüs salgınının çıktığı ilk günden itibaren vaka bildirmeyen Kuzey Kore'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'nın servis ettiği fotoğraflarda ordunun maskeli fotoğrafları dikkat çekmişti. Pyonyang yönetiminin koronavirüs aşısı almak için harekete geçmesi dünya basınının dikkatini çekti.
AŞI AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU
Servis edilen fotoğraflarda ordu birlikleri ve halkın zaman maske taktığı görüldü. KCNA zaman zaman ise maskesiz görüntüleri paylaştı.
Bu sabah ise, Pyonyang yönetiminin Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın birlikte ürettiği koronavirüs aşısından yaklaşık iki milyon doz alacağı duyuruldu.
Gelir düzeyi ne olursa olsun tüm ülkelere koronavirüs aşısına eşit erişim sağlamayı amaçlayan küresel girişim COVAX, Haziran ayı sonuna kadar Kuzey Kore'ye 1 milyon 992 bin doz aşı sevk edileceğini bildiriyor.
Ocak ayı sonunda çıkan haberlerde, Kuzey Koreli hackerların Batılı ülkelerden koronavirüs aşısı yapımıyla ilgili bilgileri ele geçirdiği ve Pyongyang'ın kendi aşısını ürettiği ileri sürülmüştü.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçen ay gerçekleşen İşçi Partisi'nin sekizinci kongresinde, koronavirüs salgınının yol açtığı olumsuzluklara değinmişti.
Pyongyang yönetimi, salgının ilk aşamalarında Çin ve Rusya ile sınırlarını kapatmış ve virüse yakalandığından şüphelenilen binlerce kişiyi karantinaya almıştı.