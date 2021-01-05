05 Ocak 2021, Salı
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Ülkede Kovid-19 vakası olmadığını iddia eden Kuzey Kore'den aşı talebi!

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıkmasından bu yana ülkede herhangi bir vaka görülmediğini iddia eden , 'ndan (GAVI) aşı talep etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.01.2021
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Ülkede Kovid-19 vakası olmadığını iddia eden Kuzey Kore'den aşı talebi!

'ın haberine göre, , Kovid-19 salgını başladığından beri ülkede tek bir vaka dahi bildirmezken, gelişmekte olan ülkelerin aşıya erişimlerini artırmalarına yardımcı olan GAVİ adlı küresel gruptan aşı talep etti ancak Gavi'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

yönetimi şimdiye kadar, binlerce şüpheli vakayı teste tabi tutmasına rağmen ülkede herhangi bir Kovid-19 vakası bildirmedi.

Ülke, virüsün ortaya çıkmasının ardından geçen yıl ocak ayının sonlarında sınırlarını tamamen kapatmış ve uluslararası seyahati yasaklamıştı.

gazetesi, martta, yaklaşık 200 Kuzey Koreli askerin Kovid-19'dan öldüğünü ve binlerce kişinin karantinaya alındığını ileri sürmüştü.

merkezli bir aşı ittifakı kuruluşu olan Gavi, bugüne kadar ilaç firması ile 170 milyon dozluk, Johnson & Johnson ile de 500 milyon dozluk aşı için anlaşma yapmıştı.

Gavi'nin dağıtacağı aşıların ülkelerin yasal onay süreçlerine bağlı olarak, ilk teslimatlarının 2021'in ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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