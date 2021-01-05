Ülkede Kovid-19 vakası olmadığını iddia eden Kuzey Kore'den aşı talebi!

Wall Street Journal'ın haberine göre, Kuzey Kore, Kovid-19 salgını başladığından beri ülkede tek bir vaka dahi bildirmezken, gelişmekte olan ülkelerin aşıya erişimlerini artırmalarına yardımcı olan GAVİ adlı küresel gruptan aşı talep etti ancak Gavi'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.