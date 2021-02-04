Son dakika: Ugandalı komutan Dominic Ongwen mahkum edildi

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ugandalı ayrılıkçı grubun komutanı Dominic Ongwen'i savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan mahkum etti.

Lahey'deki UCM binasında yapılan duruşmaya katılan Ongwen, Uganda'daki iç çatışmalardan kaçan sivillerin bulunduğu Pajule, Odek, Abok ve Lukodi kamplarında LRA militanlarınca işlenen savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu bulundu.

Ongwen'in sivillerin bulunduğu kamplara saldırı talimatı verdiği ve LRA militanlarının işlediği suçlardan bizzat sorumlu olduğu kaydedildi.

Ongwen, cinayet, işkence, köleleştirme, yağmalama, tecavüz, zorla hamile bırakma ve çocukları silahaltına alma gibi çeşitli suçlardan mahkum edildi.

Mahkeme, doktor raporlarının, saldırıların gerçekleştirdiği sırada Ongwen'in akıl sağlığının yerinde olduğunu tespit ettiğini bildirdi.

Hakimler, kararda, mağdurların duruşmalarda verdikleri ifadeleri isimleriyle açıkladı.

Tecavüz mağduru kadınların LRA militanlarıyla zorla evlendirildikleri, tecavüz edilerek hamile bırakıldıkları ve karşı koyanların öldürüldüğü belirtildi.

Hakkındaki hapis cezasının süresi daha sonra açıklanacak Ongwen, yargılandığı 70 ayrı suçun 61'inden suçlu bulundu.