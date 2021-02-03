Avustralya'daki orman yangınları kontrol altına alınamıyor

İtfaiye ve Acil Durum Servisinden Darren Klemm yaptığı açıklamada, "Önceki geceden daha iyi bir gece geçirdik. Ayrıca daha ılıman koşullar bazı noktalarda çalışmaları tamamlamamıza izin verdi" dedi. Klemm, yangında kullanılamaz hale gelen ev sayısının 71'e yükseldiği bilgisini paylaştı. Rüzgarların bazı noktalardaki yangınları yeniden alevlendirebileceği için bölge sakinini tetikte olmaya çağıran Klemm, "En azından önümüzdeki 3, 4 veya 5 gün boyunca bizim için zorlu bir yangın olmaya devam edecek" dedi.