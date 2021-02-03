03 Şubat 2021, Çarşamba
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Avustralya'daki orman yangınları kontrol altına alınamıyor

Son yıllarda 'da artan yangınlara bir yenisi daha eklendi. Kontrol altına alınamayan orman yangınlarında 9 bin hektardan fazla alan küle döndü. Avustralya'daki yangınlarda 71 de evin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.02.2021
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Avustralya'daki orman yangınları kontrol altına alınamıyor

'nın kentinde devam orman yangınları nedeniyle 9 bin hektardan fazla alan küle döndü. Hasar gören ev sayısı ise 71'e yükseldi.
Avustralya'nın eyaletine bağlı Perth kentinin kuzeyindeki ormanlık alanda çıkan devam ediyor.

Covid-19 tedbirleri nedeniyle karantinada bulunan kentte alevlerin tehdit ettiği bölgelerden tahliye edilenler geceyi güvenlik bölgelerde geçirdi. Devam eden yangınlarda alevlerin 9 bin hektardan fazla alanı küle çevirdiği aktarılırken, kentin kuzeydoğu banliyölerindeki yangınları körükleyen sıcak ve kuru hava koşullarının hafiflediği belirtildi.

İtfaiye ve Acil Durum Servisinden yaptığı açıklamada, "Önceki geceden daha iyi bir gece geçirdik. Ayrıca daha ılıman koşullar bazı noktalarda çalışmaları tamamlamamıza izin verdi" dedi. Klemm, yangında kullanılamaz hale gelen ev sayısının 71'e yükseldiği bilgisini paylaştı. Rüzgarların bazı noktalardaki yangınları yeniden alevlendirebileceği için bölge sakinini tetikte olmaya çağıran Klemm, "En azından önümüzdeki 3, 4 veya 5 gün boyunca bizim için zorlu bir yangın olmaya devam edecek" dedi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, şu ana kadar ölüm vakası kaydedilmedi.

Öte yandan Batı Avustralya eyalet hükümeti, kentte 10 aydır ilk yerel vakanın bir otel görevlisinde tespit edilmesinden sonra pazar günü yeni tedbirleri yürürlüğe koymuştu. İki milyon nüfuslu Perth kenti, cuma gününe kadar karantinada bulunuyordu. Hastane ve huzurevlerine ziyaretler yasaklanırken, halk temel işler, sağlık hizmetleri, market alışverişi veya egzersiz dışında dışarı çıkamıyor. Ancak WA eyalet yetkilileri, yangın nedeniyle tahliye emirlerinin Covid-19 karantina kurallarına göre öncelikli olacağını ve acil durum emirleri verilirse bölge sakininin alternatif yerlere geçmeyi planlamaları gerektiğini ifade etti.

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