Son dakika: O illerde yaşayanlar dikkat! İhya olacaklar! Ermenistan kabul etti

Son dakika haberi... Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul eden Ermenistan'ın bu kararı, dış ticarette tüm dengeleri değiştirecek. Çizilecek yeni yol haritası ile birlikte Türkiye'nin o 4 ili ihya olacak. Açılacak olan koridoru uzmanlar 'büyük avantaj' olarak nitelendirirken, ticarete de yeni bir boyut kazandıracağı söyleniyor. İşte ihya olacak o dört il ve bir ülke..