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26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: O illerde yaşayanlar dikkat! İhya olacaklar! Ermenistan kabul etti Son dakika: O illerde yaşayanlar dikkat! İhya olacaklar! Ermenistan kabul etti Son dakika haberi... Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul eden Ermenistan'ın bu kararı, dış ticarette tüm dengeleri değiştirecek. Çizilecek yeni yol haritası ile birlikte Türkiye'nin o 4 ili ihya olacak. Açılacak olan koridoru uzmanlar 'büyük avantaj' olarak nitelendirirken, ticarete de yeni bir boyut kazandıracağı söyleniyor. İşte ihya olacak o dört il ve bir ülke.. Giriş Tarihi: 26.01.2021 09:05 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 09:11 Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarması, Türkiye'nin dış ticaretine farklı bir boyut kazandıracak. Yeni Nahçıvan Koridoru'nun açılmasıyla birlikte Türkiye'nin 4 ili adeta ihya olacak. İşte son dakika haberinin ayrıntıları... GALERİ DEVAM EDİYOR Nahçıvan koridoru kapsamında Azerbaycan'ın karadan bölgeye bağlantı kurması, Türkiye'nin doğusundaki illeri ve Gürcistan'ı umutlandı. Uzmanlar, Azerbaycan’la Nahçıvan’ı birleştirecek Nahçıvan Koridoru'nun, bölge ülkeleri kadar Türkiye-Kazakistan ticaretini de artırma potansiyeli olduğunu belirtiyor. 4 İL İHYA OLACAK Özellikle Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı gibi illerimize ciddi anlamda bir kaynak sağlanacak. Kazakistanlı ekonomi uzmanı Saparbay Jubayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni oluşturulacak Nahçıvan Koridoru'nun Orta Asya'nın jeostratejik konumunu güçlendireceğini söyledi. Jubayev, Kazakistan’ın, yüzölçümü olarak dünyanın en büyük karayla çevrili ülkesi olduğuna işaret ederek, Nahçıvan Koridoru ile ülkenin transit güzergahının çeşitlenebileceğini bildirdi.