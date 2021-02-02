Başkentin önemli caddelerinden Ringstrasse'yi trafiğe kapatan göstericiler, üzerinde "Aşı zorunluluğuna hayır" ve "Senin (başbakan) kurallarından bıktık" yazılı pankartlar açtı. Göstericilerin yürümesini önlemek için barikatlar oluşturan polis ile göstericiler arasında zaman zaman gerginlikler de yaşanırken, emniyet güçlerinin 2 binden fazla göstericiye cezai işlem uyguladığı, 32 göstericiyi de gözaltına aldığı bildirildi.

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı gösteri, aşırı sağcı grupların gövde gösterisine dönüştü.

Ülkede vaka sayılarındaki artış nedeniyle 26 Aralık'ta başlayan karantina süreci, 17 Ocak'ta iktidar tarafından yapılan açıklamayla 8 Şubat'a kadar uzatılmış ve bu karar toplumun bazı kesimleri tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

BELÇİKA'DA EN AZ 300 GÖZALTI

Belçika'nın başkenti Brüksel'de de hükümetin salgınla mücadele kapsamında aldığı ve aylardır devam eden kısıtlamaları protesto etmek isteyen en az 300 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen kişiler, 31 Ocak'ta başkentteki merkez tren istasyonu ve kentin simge yapılarından Atomium yakınında toplanmak istedi. İzinsiz olmasına rağmen istasyon yakınındaki Mont des Arts Meydanı'nda toplanmak isteyen yüzlerce kişi, ekimden beri yürürlükte olan salgın önlemlerinin gevşetilmesini talep etti. Meydana gelebilen ve etrafı polislerce sarılan bir grup ise "özgürlüklerinin geri verilmesi" talebiyle slogan attı.

Brüksel polisi, gösterinin izinsiz olduğunu belirterek en az 300 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.