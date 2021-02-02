Avrupa'daki koronavirüs kısıtlamaları sokakları savaş alanına çevirdi

BELÇİKA'DA 300 GÖZALTI

Belçika'nın başkenti Brüksel'de de hükümetin salgınla mücadele kapsamında aldığı ve aylardır devam eden kısıtlamaları protesto etmek isteyen en az 300 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen kişiler, 31 Ocak'ta başkentteki merkez tren istasyonu ve kentin simge yapılarından Atomium yakınında toplanmak istedi. İzinsiz olmasına rağmen istasyon yakınındaki Mont des Arts Meydanı'nda toplanmak isteyen yüzlerce kişi, ekimden beri yürürlükte olan salgın önlemlerinin gevşetilmesini talep etti. Meydana gelebilen ve etrafı polislerce sarılan bir grup ise "özgürlüklerinin geri verilmesi" talebiyle slogan attı.