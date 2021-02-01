Son dakika: BM'den Myanmar'daki darbeye ilişkin flaş açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Myanmar'daki askeri darbeden derin endişe duyduklarını bildirdi.

Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar'daki askeri darbeyi kınadı.

Aralarında milletvekillerinin de olduğu en az 45 kişinin gözaltına alındığına dair raporların kendisini endişelendirdiğini belirten Bachelet, "Derhal serbest bırakılmaları çağrısında bunuyorum." ifadesini kullandı.

Bachelet, ülkedeki gazetecilerin tacize veya saldırıya uğradığına dair rahatsız edici haberler ve "bilgiye erişimi ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan" internet ve sosyal medyada kısıtlamalar olduğunu aktardı.

Myanmar ordusunu seçim sonuçlarına saygı duymaya davet eden Bachelet, sivil hükümetin görevden uzaklaştırılması, düzinelerce siyasi liderin, insan hakları savunucusunun, gazetecinin ve aktivistin ordu tarafından keyfi olarak tutuklanmasının ardından ülkedeki durumdan ciddi şekilde endişe duyduğunu vurguladı.

Bachelet, orduyu uluslararası hukuka uymaya ve aşırı güç kullanmamaya, uluslararası topluma da Myanmar halkıyla dayanışma içinde olmaya davet etti.

MYANMAR'DA NELER YAŞANDI?

Myanmar'da iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi Sözcüsü Myo Nyunt, Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii ile partinin diğer yöneticilerinin gözaltına alınmasının ardından ordu, ülke yönetimine el koyduğunu bildirdi.

Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde gerçekleşen gözaltların ardından darbe iddiaları doğrulanırken, ülke idaresinin artık Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu duyuruldu.

Açıklamada, darbenin 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiği vurgulandı.

Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini belirtti.

Myanmar'da iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi Sözcüsü Myo Nyunt, Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Win Myint, Suu Çii ve partinin diğer yöneticilerinin sabahın erken saatlerinde ordunun yaptığı baskın sonucu gözaltın alındığını açıklamıştı.

"Halkımızdan düşünmeden karşılık vermemesini ve yasalara uygun şekilde hareket etmesini istiyorum." ifadesini kullanan Myo Nyunt, kendisinin de gözaltına alınmayı beklediğini belirtmişti.

Ülkede, 8 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili hile tartışmalarının sürdüğü sırada Genelkurmay Başkanı 27 Ocak'ta, kanunların düzgün şekilde uygulanmaması halinde Anayasa'nın feshedilebileceğini açıklamıştı.