Korona vergisi alacaklar! Güney Amerika'da şaşırtan karar
Arjantin koronavirüs karşı verilen mücadelede ihtiyaç duyulan maddi desteği ülkenin en zengin kesiminden almaya karar verdi. "Milyoner vergisi" olarak adlandırılan vergi ile hükümet 3 milyar dolar toplamayı hedefliyor. Alınacak verginin bir kısmı yoksul insanlara yardım ve eğitim bursu olarak kullanılacak. İşte detaylar...
Arjantin hükümeti koronavirüse karşı verilen mücadelede kullanılmak üzere ülkenin zenginlerinden "milyoner vergisi" alma kararı aldı.
EN ZENGİN KESİMLERDEN ALINACAK
Karara göre, tıbbi malzeme alımı ve zor durumdaki iş yerlerine yardım için ihtiyaç duyulan para ülkenin en zengin kesiminden alınacak. Bir kereye mahsus olarak getirilen bu özel vergi ile 2,3 milyon dolardan fazla serveti olanlar ülke içindeki varlıklarının yüzde 3'ünü, ülke dışındaki varlıklarının da yüzde 5'ini devlete verecek.
"GASP" OLARAK NİTELENDİRİLDİ
Hükümet bu sayede 3 milyar dolar vergi toplamayı umuyor. Verginin bir kısmı da yoksullara yardım ve eğitim bursları için kullanılacak. Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in önerisiyle uygulamaya konan vergi, muhalefet tarafından "gasp" olarak nitelendiriliyor.