Korona vergisi alacaklar! Güney Amerika'da şaşırtan karar

EN ZENGİN KESİMLERDEN ALINACAK

Karara göre, tıbbi malzeme alımı ve zor durumdaki iş yerlerine yardım için ihtiyaç duyulan para ülkenin en zengin kesiminden alınacak. Bir kereye mahsus olarak getirilen bu özel vergi ile 2,3 milyon dolardan fazla serveti olanlar ülke içindeki varlıklarının yüzde 3'ünü, ülke dışındaki varlıklarının da yüzde 5'ini devlete verecek.