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ABD'deki ırkçılıkta son nokta! Polis Şefi Yardımcısı Darrell Semien "beyazlara ait" mezarlığa gömülmesine izin verilmedi

'de ırkçılığı gözler önüne seren bir olay yaşandı. Ülkenin eyaletine bağlı Oberlin kasabasında Mezarlığı, Polis Şefi Yardımcısı 'in cenazesinin sadece beyazlara ait olduğu gerekçesiyle mezarlığa gömülmesine izin vermemesi tartışmalara neden olunca yönetmeliği değiştirmek zorunda kaldı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
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ABD'deki ırkçılıkta son nokta! Polis Şefi Yardımcısı Darrell Semien beyazlara ait mezarlığa gömülmesine izin verilmedi

ABD'nin 200 yılı aşkındır kanayan yarası sistematik ırkçılık, hız kesmeden devam ediyor.

Perşembe günü, Louisiana eyaletinde, siyahilere yönelik ayrımcılığın ulaştığı noktayı gözler önüne seren bir olay yaşandı.

Oaklin Spring kasabasında bir mezarlık yönetmeliğinde yer alan "Sadece beyazların cenazelerinin gömülmesine izin verilir." maddesini gerekçe gösteren kasaba, Polis Şefi Yardımcısı Darrell Semien'in cenazesinin mezarlığa gömülmesine müsaade etmedi.

"SADECE BEYAZLARA AİT..."

Bir yandan konuya çözüm arayan Semien'in acılı eşi Karla Semien, Facebook üzerinden yaşadığı üzüntü ve hayal kırıklığını paylaşınca olay basına yansıdı.

Karla Semien, "Bunun yaşandığına inanamıyorum. Oaklin Springs Mezarlığına eşime mezar yeri almaya gittim. Orada görüştüğüm kadın bana parsel satamayacağını çünkü mezarlığın sadece beyazlara ait olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

"YÜZÜMÜZE VURULAN TOKADA BAKIN"

Kadının mezarlığa ait yönetmeliği de kendisine gösterdiğin belirten Semien, "Öylece benim ve çocuklarımın karşısında duruyordu. Yüzümüze vurulan tokada bakın. Louisiana Oberlin'de 2021'de bunların yaşandığına inanamıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan basınında ve sosyal medyada mezarlığa tepki yağdı.

Çıkan tartışma üzerine toplanan mezarlık yönetim kurulu, söz konusu maddeyi yönetmeliğinden çıkarmak durumunda kaldı ve Darrell Semien'in cenazesinin mezarlığa gömülmesine izin verildi.

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