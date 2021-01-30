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ABD Kongresi'ni basanlara binlerce dolar bağış yapmıştı! Otel odasında ölü bulundu

'de tarihinde yaşanan kanlı baskında isyancılara tam 520 bin dolarlık bağışı yapan gizemli Fransız blog yazarı Laurent Bachelier'in Paris'te lüks bir otel odasında intihar ettiği öğrenildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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ABD Kongresi'ni basanlara binlerce dolar bağış yapmıştı! Otel odasında ölü bulundu

'de Başkan 'ın seçimlere usulsüzlük karıştırıldığı yönündeki asılsız ve temelsiz iddialarına destek vererek seçim sonucunun değiştirilmesi talebiyle 'ta 'da toplanan kalabalığın Kongre binasını işgal etmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

AŞIRI DOZ UYUŞTURUCU ALDI

Kongre baskınındaki isyancılara 520 bin dolarlık bağışı yapan Fransız blog yazarı Laurent Bachelier'in (35) Fransa'nın başkenti Paris'teki bir otelin odasında aşırı doz uyuşturucu aldıktan sonra intihar ettiği bildirildi.

520 BİN DOLARLIK BITCOIN BAĞIŞLADI

İngiliz medyasının haberine göre, ABD'deki kongre baskını sırasında isyancılara 520 bin dolarlık bitcoin bağışlayan Bachelier'in Paris'teki lüks bir otelde rezervasyon yaptırdığı ifade edildi.

KRONİK SİNİR HASTASIYDI

Haberde, Bachelier'in resepsiyondan odasına alkol siparişi verdiği ve ardından yüksek dozda uyuşturucu alarak intihar ettiği kaydedildi. Bachelier'in 8 yıldır kronik sinir hastası olduğu ifade edildi.

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