30 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Afrin'de bombalı terör saldırısı! Çok sayıda sivil hayatını kaybetti

Afrin'de bombalı terör saldırısı! Çok sayıda sivil hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... 'nin kuzeyindeki ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti, 25 sivil yaralandı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 30.01.2021
ABONE OL
Afrin'de bombalı terör saldırısı! Çok sayıda sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin sanayi bölgesinde bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Terör saldırısında 6 sivil yaşamını yitirdi, 25 sivil yaralandı.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Yaralılar, ilçedeki hastanelere nakledildi.

Patlama Afrin ilçesinin tümünde hissedilirken, itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin ilçe merkezi 18 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA