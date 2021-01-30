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İran'da son dakika görüntüleri! Tahran'da hava saldırısı alarmı nedeniyle siren sesleri yükseldi!

Son dakika haberi... 'ın başkenti 'da tehlikesi nedeniyle siren sesleri yükseldi. Bölgedeki vatandaşların tehlike nedeniyle sığınaklara gittiği iddia edildi. Tahran'a iniş yapmayarak Bakü'ye yönlendirilen THY uçağının iniş yaptığı ifade edildi. İşte detaylar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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İran'da son dakika görüntüleri! Tahran'da hava saldırısı alarmı nedeniyle siren sesleri yükseldi!

İran'ın başkenti Tahran'da korku dolu anlar yaşandı. Hava saldırısı tehlikesi nedeniyle şehir genelinde 15 dakika boyunca siren sesleri yükseldi. Bölgedeki vatandaşların tehlike nedeniyle sığınaklara gittiği iddia edildi.

İLK ANLARDA UÇUŞLAR İNİŞ GERÇEKLEŞTİREMEDİ

Tahran'a doğru yola çıkan uçaklar iniş yapamadıkları için şehrin üstünde daireler çizmiş ve ardından THY'ye ait uçak Bakü'ye yönlendirilmişti.

THY UÇAĞU İNİŞ YAPTI

Tahran'a iniş yapmayarak Bakü'ye yönlendirilen THY uçağının Bakü'ye inişi gerçekleşti.

ELEKTRİKLER KESİLDİ İDDİASI

İran'ın başkentinde çalan sirenler sonrası elektriklerin de kesildiği de gelen iddialar arasında yer almıştı.

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