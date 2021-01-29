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Mbaye Diagne resmen West Bromwich Albion'da

, 'nin sezon sonuna kadar İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'a kiralandığını açıkladı. Anlaşmaya göre İngiliz ekibi, sarı kırmızılı takıma 1,4 milyon Pound geçici transfer ücreti ödeyecek.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Mbaye Diagne resmen West Bromwich Albion'da

Galatasaray Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Mbaye Diagne'nin 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda West Bromwich Albion Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre West Bromwich Albion Football Club Limited, Şirketimize net 1.400.000 GBP geçici transfer bedeli ödeyecektir."

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