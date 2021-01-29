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Macaristan Çin'den 5 milyon doz Covid-19 aşısı alacak

Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı , 5 milyon doz yeni tip (-19) aşısı alınması konusunda ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Macaristan Çin'den 5 milyon doz Covid-19 aşısı alacak

Bakan Szijjarto yaptığı açıklamada, bugün Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefonda görüştüğünü ve iki ülke arasında aşı alımı konusunda anlaşmanın imzalandığını söyledi.

Macaristan Ulusal Eczacılık ve Gıda Bilimi Enstitüsünün (OGYEI), Sinopharm şirketinin Kovid-19 aşısına onay verdiğini hatırlatan Szijjarto, ülkesine anlaşma kapsamında Çin ilaç şirketi Sinopharm'dan 5 milyon doz aşı geleceğini kaydetti.

Szijjarto, tedarikin 4 partide ve 4 ay içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Daha önce Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Sputnik V aşılarına onay verilen Macaristan'da 28 Ocak itibarıyla 187 bin 508 kişiye aşı uygulandı.

Başbakan Viktor Orban da yaptığı açıklamada, Çin aşısına güvendiğini ve bundan dolayı bu aşıyı bekleyeceğini söylemişti.

Ülkede son 24 saatte 1459 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 364 bin 909'a, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 83 artışla 12 bin 374'e çıktı.

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