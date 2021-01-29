29 Ocak 2021, Cuma
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Haberler Dünya Haberleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Yeni START" anlaşmasının uzatılmasına yönelik kararı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Yeni START" anlaşmasının uzatılmasına yönelik kararı imzaladı

Devlet Başkanı , 'nın () beş yıl uzatılmasına yönelik kararı imzaladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.01.2021
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Yeni START anlaşmasının uzatılmasına yönelik kararı imzaladı

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in, Yeni START anlaşmasını 5 Şubat 2026'ya kadar uzatan kararnameyi imzaladığı belirtildi.

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları'nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki "New START" anlaşması, Washington ile Moskova arasındaki yürürlükteki son nükleer anlaşma niteliğini taşıyor.

Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

5 Şubat 2011'de devreye giren 10 yıllık anlaşmanın süresi, 5 Şubat 2021'de sona eriyordu.

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