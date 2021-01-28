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Uganda yerli Kovid-19 ilacının klinik denemelerine başladı

ülkesi 'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen ilacın klinik denemelerine başlandığını bildirildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
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Uganda Devlet Başkanı Yoweri Kaguta, yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı geliştirilen ilacın klinik denemelerinin Mulago Hastanesinde başlatıldığını belirtti.

Kaguta, "Ugandalı bilim insanlarını, Kovid-19 hastalarını mutlu edecek çalışmaları için tebrik ediyorum." dedi.

İlacın ülkedeki doğal ürünlerle hazırladığını belirten Kaguta, çalışmalara Sağlık Bakanlığı, Mekerere Üniversitesi ve Mulago Hastanesinin destek verdiğini açıkladı.

Uganda'da şimdiye kadar 39 bin 188 Kovid-19 vakası tespit edilirken virüs nedeniyle 318 kişi hayatını kaybetti.

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