28 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Güney Afrika'da virüs kaynaklı ölümler yüzde 50 arttı

Güney Afrika'da virüs kaynaklı ölümler yüzde 50 arttı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.01.2021 17:31
Güncelleme:28.01.2021 17:34
Yeni tip koronavirüsün mutasyona uğradığı Güney Afrika'da, pandemi en kötü evresine ulaştı. Dünya gıda programı açlık sınırında yaşayanların sayısının 51 milyonu aştığı ülkede virüse bağlı ölümlerinde bir ay içerisinde yüzde 50 arttığını açıkladı.

Bir yanda açlık diğer yanda salgın...

Kovid-19'un mutasyona uğradığı Güney Afrika, tarihinin en zorlu sınavlarından birini veriyor.

Dünya gıda programı Afrika'da hızla artan yoksulluk ve açlığa ilişkin çarpıcı bir rapor kaleme aldı.
Raporda, Güney Afrika'da temel gıda besinlerine erişemeyenlerin sayısının 51 milyonu aştığına vurgu yapıldı.

Bu rakamın, bölgede kaydedilen en yüksek rakam olduğu aktarıldı.

Raporda ayrıca ülkede virüse bağlı ölümlerin son 1 ayda yüzde 50 artış gösterdiğine dikkat çekildi.

Açlık ve yoksulluk nedeniyle zayıf düşen binlerce kişinin virüse yakalanarak hayatını kaybettiği ifade edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni halinin öncekinden daha hızlı yayıldığını duyurmuştu..

Açıklamanın hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Virüs kaynaklı ölümler yüzde 50 arttı
Virüs kaynaklı ölümler yüzde 50 arttı
Çete soygunu! Çırılçıplak bıraktılar
Çete soygunu! Çırılçıplak bıraktılar
10 gün karantina şartı
10 gün karantina şartı
Fillerin kar keyfi
Fillerin kar keyfi
Mucize eseri kurtuldu
Mucize eseri kurtuldu
Biden Trump'ın F-35 kararını durdurdu!
Biden Trump'ın F-35 kararın�� durdurdu!
Biden'ın kalemle imtihanı! Trump'ı aratmayacak...
Biden'ın kalemle imtihanı! Trump'ı aratmayacak...
Almanya'da çiftçilerden traktörlü eylem
Almanya'da çiftçilerden traktörlü eylem
İsrail askerlerinden camiye saldırı!
İsrail askerlerinden camiye saldırı!
Fransa'da öğretmen ve öğrenciler ayaklandı
Fransa'da öğretmen ve öğrenciler ayaklandı
Boris Johnson pes etti
Boris Johnson pes etti
25 yıl önce ölen sanatçı yeniden sahne alacak!
25 yıl önce ölen sanatçı yeniden sahne alacak!
Daha Fazla Video Göster