Güney Afrika'da virüs kaynaklı ölümler yüzde 50 arttı

Yeni tip koronavirüsün mutasyona uğradığı Güney Afrika'da, pandemi en kötü evresine ulaştı. Dünya gıda programı açlık sınırında yaşayanların sayısının 51 milyonu aştığı ülkede virüse bağlı ölümlerinde bir ay içerisinde yüzde 50 arttığını açıkladı.

Bir yanda açlık diğer yanda salgın...

Kovid-19'un mutasyona uğradığı Güney Afrika, tarihinin en zorlu sınavlarından birini veriyor.

Dünya gıda programı Afrika'da hızla artan yoksulluk ve açlığa ilişkin çarpıcı bir rapor kaleme aldı.

Raporda, Güney Afrika'da temel gıda besinlerine erişemeyenlerin sayısının 51 milyonu aştığına vurgu yapıldı.

Bu rakamın, bölgede kaydedilen en yüksek rakam olduğu aktarıldı.

Raporda ayrıca ülkede virüse bağlı ölümlerin son 1 ayda yüzde 50 artış gösterdiğine dikkat çekildi.

Açlık ve yoksulluk nedeniyle zayıf düşen binlerce kişinin virüse yakalanarak hayatını kaybettiği ifade edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni halinin öncekinden daha hızlı yayıldığını duyurmuştu..

Açıklamanın hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.