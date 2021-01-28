Batılı devletlerin verilerini çalarak koronavirüs aşısı ürettiler! Ülkede vaka olup olmadığı bilinmiyor
Dünyada en kapalı ülkeler arasında ilk sıralarda bulunan Kuzey Kore'nin bilgisayar korsanlarını kullanarak batılı devletlerden koronavirüs aşı verilerini çalarak kendi aşısını ürettiği iddia edildi. Aşının ilk iki faz denemelerinin tamamlandığı da belirtildi.
Kuzey Kore'nin bilgisayar korsanlarıyla batılı devletlerin üretim verilerini ele geçirerek kendi aşısını ürettiği öne sürüldü. Aşı denemelerinde birinci ve ikinci fazların tamamlandığı belirtildi.
AŞI VERİLERİNİ ÇALDILAR
Dünyanın en kapalı ülkesi olarak bilinen Kuzey Kore'nin bilgisayar korsanları tarafından batılı devletlerden ele geçirilen aşı geliştirme ve üretimiyle ilgili bilgilerle kendi koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştirdiği öne sürüldü.
FAZ DENEMELERİ TAMAMLANDI
Merkezi Güney Kore'de bulunan bir gazetesinin haberinde, geliştirilen aşıda birinci ve ikinci faz denemelerinin tamamlandığı ifade edildi.
VAKA OLUP OLMADIĞI BELLİ DEĞİL
Kuzey Kore hala ülkede doğrulanmış Kovid-19 vakası olmadığını iddia ederken, haberde Kuzey Koreli yetkililerin koronavirüse benzer semptomları gösteren hastalar üzerinde aşı testleri yaptığını öne sürdü.
KENDİLERİNİ BU İŞE ADAMIŞLARDI
Aşının geliştirilmesiyle ilgili bilgilerin ise Kuzey Koreli yetkililerin yakın zamanda kurduğu, aşı geliştirme teknolojisi dahil olmak üzere koronavirüs hakkında bilgi çalmaya adanmış yeni bir 'bilgisayar korsanlığı organizasyonu' tarafından ele geçirildiği iddia edildi.
Kaynak: DHA