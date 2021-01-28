Batılı devletlerin verilerini çalarak koronavirüs aşısı ürettiler! Ülkede vaka olup olmadığı bilinmiyor

AŞI VERİLERİNİ ÇALDILAR

Dünyanın en kapalı ülkesi olarak bilinen Kuzey Kore'nin bilgisayar korsanları tarafından batılı devletlerden ele geçirilen aşı geliştirme ve üretimiyle ilgili bilgilerle kendi koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştirdiği öne sürüldü.