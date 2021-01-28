Almanya'dan AstraZeneca aşıyla ilgili flaş açıklama! "65 yaş ve üstü kişilere yapılmasın"

Almanya Aşı Komisyonu (STİKO), İngiliz-İsveç ortaklı ilaç firması AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısını, 65 yaş ve üzerindeki kişilere tavsiye etmediğini duyurdu.

Komisyonun yaptığı açıklamada, 65 yaş ve üzerindeki kişilerde aşıların etkinliğini değerlendirmek için yeterli veri bulunmadığı kaydedildi.

AstraZeneca aşısını 18-65 yaş arasındaki kişilere tavsiye eden Komisyon, daha fazla veriye ulaşıldığı takdirde yeni verilerle durumun tekrar değerlendirileceğini açıkladı.

ASTRAZENECA YALANLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Alman basınına yansıyan haberlerde, AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının 65 yaş üzeri kişiler için sadece yüzde 8 etkili olduğu açıklanırken, AstraZeneca ise bu durumu yalanlamıştı.

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) yarın gerçekleştireceği oturumda AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin ortak geliştirdiği Covid-19 aşısının Avrupa'da kullanımına onay verilip verilmeyeceğine ilişkin karar vermesi bekleniyor.