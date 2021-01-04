Oxford-AstraZeneca aşısı İngiltere'de uygulanmaya başlandı

DOZ ARALIĞI 12 HAFTAYA ÇIKARILDI

Ulusal Sağlık Enstitüsüne (NHS) bağlı Oxford, Londra, Sussex, Lancashire ve Warwickshire hastaneleri Oxford-AstraZeneca aşısını uygulamakla görevlendirilirken, halen hazırda 530 bin doz aşının bulunduğu aktarıldı.

2 doz olarak uygulanan aşının, 21 gün olan doz aralığı daha fazla insana ilk dozun uygulanabilmesi için 12 haftaya çıkarıldı.