05 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Oxford-AstraZeneca aşısı İngiltere'de uygulanmaya başlandı

Oxford-AstraZeneca aşısı İngiltere'de uygulanmaya başlandı

İngiltere'de 30 Aralık 2020'de yaygın kullanımına onay verilen Oxford Üniversitesinin, ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanmaya başlandı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 04.01.2021
ABONE OL
Oxford-AstraZeneca aşısı İngiltere'de uygulanmaya başlandı

BBC'deki habere göre, aşı ilk kez Oxford Churchill Hastanesinde diyaliz makinasına bağlı tedavi gören 82 yaşındaki Brian Parker'e vuruldu.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, aşılamanın başlamasını "dönüm noktası" olarak niteleyerek, aşıların enfeksiyonu önleyeceğini ve nihayetinde virüs kısıtlamalarının kaldırılmasının önünü açacağını ifade etti.

DOZ ARALIĞI 12 HAFTAYA ÇIKARILDI
Ulusal Sağlık Enstitüsüne (NHS) bağlı Oxford, Londra, Sussex, Lancashire ve Warwickshire hastaneleri Oxford-AstraZeneca aşısını uygulamakla görevlendirilirken, halen hazırda 530 bin doz aşının bulunduğu aktarıldı.

2 doz olarak uygulanan aşının, 21 gün olan doz aralığı daha fazla insana ilk dozun uygulanabilmesi için 12 haftaya çıkarıldı.

İngiltere İlaç ve İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, 30 Aralık'ta Oxford-AstraZeneca aşısının yaygın kullanımına onay vermişti.

Aşı, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği aşının ardından "İngiltere'de tescillenen ikinci Kovid-19 aşısı" olmuştu.

Biontech-Pfizer aşısı, İngiltere'de 8 Aralık'ta uygulanmaya başlanmıştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Son dakika: AstraZeneca - Oxford tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı piyasaya çıkıyor! SON DAKİKA: ASTRAZENECA - OXFORD TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN KORONAVİRÜS AŞISI PİYASAYA ÇIKIYOR!
Son dakika: Astrazeneca - Oxford aşısına ilk onay İngiltere'den geldi! SON DAKİKA: ASTRAZENECA - OXFORD AŞISINA İLK ONAY İNGİLTERE'DEN GELDİ!
ABD'de Johnson & Johnson ile AstraZeneca firmaları koroanvirüs aşı çalışmalarına devam edecek ABD'DE JOHNSON & JOHNSON İLE ASTRAZENECA FİRMALARI KOROANVİRÜS AŞI ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA